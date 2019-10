Oscar 2020: Lina Wertmüller, premio alla carriera "L'Oscar è maschilista. Chiamatelo Anna!"

Gli Oscar 2020 celebrano Lina Wertmüller, prima regista donna nominata nella storia del premio, con l'Oscar alla carriera ritirato a 91 anni. Lina Wertmüller era presente alla cerimonia dei Governors Awards dove sono stati onorati anche il collega David Lynch, Geena Davis e l'attore Wes Studi.

Il vivace discorso di ringraziamento di Lina Wertmüller è stato tradotto in inglese da Isabella Rossellini, presente insieme alle registe Jane Campion e Sofia Coppola. La regista, candidata per la miglior regia di Pasqualino Settebellezze nel 1976, ha espresso il desiderio di cambiare nome all'Oscar dandogli un nome da donna, "Cominciamo dal fatto che già questo Oscar è una cosa molto maschile, perché non facciamo un Oscar femminile, e lo chiamiamo Anna?", scatenando l'entusiasmo del pubblico presente. La regista ha dedicato l'Oscar al marito Enrico e alla figlia Maria Zulina, "che mi è venuta molto bene. E ringrazio l'America. L'America è una cosa seria, noi siamo un piccolo stivaletto, questo è un continente, non c'è proporzione... così ringrazio l'America".

A introdurre la Wertmüller, vera star della serata, al pubblico americano è stata Sophia Loren esclamando: "Lina, sono venuta per te, per abbracciarti e per baciarti perché era tanto tempo che non ti vedevo, e stai benissimo, brava, brava!"

"Come si correggono secoli di dominio patriarcale?" ha chiesto Jane Campion. "Tutto è iniziato con Lina Wertmüller. La storia delle candidature femminili alla miglior regia è molto breve, quasi come un haiku. Cinque donne, un Oscar, ma per gli uomini è un'altra storia" ha esclamato la regista neozelandese, ricordando che solo cinque donne finora sono state candidate al premio per la miglior regia. "La prima e unica volta in cui le persone hanno vera eguaglianza è alla nascita, poi basta. E come combattere secoli di discriminazione? Nel cinema si è cominciato con Lina!".