Chi è la figlia di Lina Wertmuller, Zulima Maria Job

Zulima Maria Job è la figlia adottiva di Lina Wertmüller, scomparsa ieri all'età di 93 anni; la celebre regista e suo marito Enrico Job non hanno avuto figli naturali e così, quando decisero di adottare Maria Zulima, la notizia finì su tutti i principali quotidiani italiani.

Maria Zulima, in realtà, era la figlia naturale di Enrico, nata da una sua relazione extraconiugale, come spiegò in seguito lo scenografo durante un'intervista di Repubblica: "È stata una scappatella senza importanza. A Lina non avrei confessato nulla. Ma la madre naturale della bambina non ne voleva sapere. Io ho avuto un gran travaglio pensando all'eventuale aborto. Alla fine, la piccola me la sono portata a casa".

Sophia Loren e Lina Wertmuller sul set di Peperoni ripieni e pesci in faccia

"Maria è la figlia di Job e quindi è mia figlia. È nata dal nostro amore. La vita è imprevedibile. Diventare genitori è stato bellissimo." ha dichiarato la Wertmüller a proposito della figlia.

Maucì, come la chiamava la madre, oggi ha trent'anni e vive a Roma col compagno Alessandro Santoni; sui social media la ragazza è solita condividere dei ricordi relativi ai momenti più felici della sua infanzia e, in un recente post, ha omaggiato il padre e Lina Wertmüller, scrivendo nella didascalia di uno scatto: "Ohana significa famiglia, e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato."