Oscar 2020, i film Netflix candidati agli Academy Awards

Le nomination degli Oscar 2020 hanno riservato diverse sorprese a Netflix e ai suoi film: questa sarà infatti l'edizione con più candidature in assoluto per la piattaforma streaming, ben 24.

Di seguito la lista di tutti i film targati Netflix candidati agli Oscar 2020, con il numero di nomination per ciascuno:

The Irishman, 10 nomination

Storia di un matrimonio, 6 nomination

I due Papi, 3 nomination

Klaus, 1 nomination

American Factory, 1 nomination

The Edge of Democracy, 1 nomination

Life Overtakes Me, 1 nomination

Dov'è il mio corpo, 1 nomination

Oscar 2020: tutte le nomination

Non solo, dunque, Martin Scorsese, con The Irishman, diventa il regista più candidato nella storia dei premi, ma Netflix fissa un personale record con le sue 24 candidature, che portano la piattaforma streaming a vincere la sfida con le altre major e gli altri distributori. Addirittura supera anche Disney, che di candidature ne ha guadagnate 23. A pesare più di tutte sono sicuramente le nomination nella categoria Miglior film per The Irishman e Storia di un matrimonio. Il film di Martin Scorsese, in particolare, ha eguagliato le 10 candidature di C'era una volta a... Hollywood e di 1917 (Joker resta in testa con 11 nomination).

Storia di un matrimonio: Laura Dern e Scarlett Johnasson in un'immagine del film

Un anno fa Netflix riuscì a racimolare 15 candidature, tra cui, per la prima volta, anche quella nella categoria Miglior Film con Roma di Alfonso Cuarón (che non vinse ma si aggiudicò comunque 3 statuette). Agli ultimi Golden Globe invece le candidature per Netflix sono state ben 17 ma la sola a portare a casa il premio è stata Laura Dern, premiata come Migliore attrice non protagonista per Storia di un matrimonio.