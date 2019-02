Oscar 2019, Olivia Colman è la miglior attrice: pernacchie ed emozioni sul palco

Regina sul set e nella vita, l'inglese Olivia Colman ha battuto a sorpresa le rivali conquistando l'Oscar 2019 come Miglior Attrice dell'anno per il ruolo della squinternata Regina Anna ne La favorita di Yorgos Lanthimos. Gli Oscar hanno visto trionfare la Colman che ha battuto Melissa McCarthy, l'outsider Yalitza Aparicio, ma soprattutto Lady Gaga e Glenn Close, super favorita per la performance in The Wife.

Tra lacrime e risate, Olivia Colman è salita sul palco degli Oscar 2019 e si è resa protagonista di un divertentissimo discorso di ringraziamento inaugurato dall'affermazione: "È veramente molto stressante. Questo è incredibile. Ho vinto un Oscar".

Dopo essersi scusata in anticipo in caso dimenticasse qualcuno, promettendo di dargli un forte abbraccio dietro le quinte, Olivia Colman ha ringraziato il regista Yorgos Lanthimos e le costar de La favorita Emma Stone e Rachel Weisz, entrambe candidate come miglior attrici non protagoniste, aggiungendo poi "È fantastico essere in questa categoria con queste incredibili donne. Glenn Close, sei stata il mio idolo per così tanto tempo e non volevo che finisse così". Dopo aver ringraziato la propria famiglia, Olivia Colman ha dedicato il premio a "tutte le ragazzine che hanno provato il discorso di ringraziamento davanti alla tv."

Quando le è stato fatto cenno di stringere per rispettare i tempi della diretta prevista per la cerimonia degli Oscar 2019, la Colman ha reagito facendo una pernacchia e conquistando definitivamente il pubblico.

Leggi anche: Oscar 2019: i vincitori

La favorita racconta gli intrighi politici avvenuti durante il regno della regina Anna e le guerre tra le sue cortigiane per conquistare il ruolo di favorita a corte (qui potete leggere la nostra recensione de La favorita).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!