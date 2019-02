Oscar 2019: ecco tutti i candidati in posa in occasione dell'Oscar Lunch!

Francesco Bellu

Tutti (o quasi) in posa accanto a 'zio' Oscar. Come da tradizione, infatti, ieri si è svolto l'Oscar Lunch, il grande pranzo di gala di tutti i candidati agli Oscar 2019 che si conclude con la foto di gruppo intorno alla statuetta dorata. La giornata, a pochi giorni dall'avvio delle votazioni finali del 12 febbraio, ha visto la partecipazione di 171 nominati su 212 previsti sulla carta.

Così ecco Christian Bale e Amy Adams in gara come migliori attori per Vice - L'uomo nell'ombra, Lady Gaga per A Star Is Born, il favorito Rami Malek per Bohemian Rhapsody, i registi Alfonso Cuarón e Yorgos Lanthimos, i più nominati con dieci candidature per Roma e La favorita, Spike Lee e il suo BlacKkKlansman e Barry Jenkins, autore de Se la strada potesse parlare che è rimasto decisamente colpito dal paio di scarpe indossate proprio dall'autore di Malcom X.

Durante la serata la produttrice degli Oscar Donna Gigliotti ha avvertito che quest'anno i tempi saranno strettissimi per tutti. Un minuto e mezzo è lo spazio che i vincitori avranno a loro disposizione dal momento in cui sentiranno il loro nome sino alla fine del discorso di ringraziamento. L'obiettivo è quello di rendere tutto più smart e fare in modo che la cerimonia degli Oscar 2019 non duri più di tre ore. Ci riusciranno? Lo sapremo il 24 febbraio.