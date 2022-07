Orphan: First Kill, Esther terrorizza un'altra famiglia nel trailer del prequel horror

Dopo il terrificante horror Orphan, del 2009, la storia di Esther prosegue nel prequel Orphan: First Kill, che ha ora un primo inquietante trailer e poster. Al centro "Isabelle Fuhrman, che torna nel ruolo di Esther.

In Orphan, Isabelle Fuhrman interpretava una bambina estone adottata da una famiglia che, in realtà, si era rivelata essere una donna di 33 anni. In Orphan: First Kill, seguiamo questa "Esther" mentre fugge da una struttura psichiatrica estone, si reca in America e impersona la figlia scomparsa di una famiglia benestante, il tutto prima degli eventi del film del 2009.

La madre, interpretata da Julia Stiles, inizia a sospettare che non tutto vada bene con sua figlia, il tutto mentre Esther trama un'altra furia omicida. Nel cast anche Rossif Sutherland.

Orphan: First Kill è diretto da William Brent Bell da una sceneggiatura di David Coggeshall con una storia di David Leslie Johnson-McGoldrick e Alex Mace. Il film è prodotto da Alex Mace, Hal Sadoff, Ethan Erwin, James Tomlinson, con produttori esecutivi Jen Gorton, Josie Liang, Victor Moyers, Kyle Irving, David Leslie Johnson-McGoldrick, Daryl Katz, Chloe Katz e Paul Marcaccio.

Il regista di Orphan: First Kill ha anticipato la violenza estrema del prequel che non ha ancora una data di uscita italiana.