Orphan 3: William Brent Bell sta sviluppando il sequel horror

Orphan 3 è in fase di sviluppo e William Brent Bell tornerà alla regia dopo aver diretto il secondo capitolo del franchise Orphan: First Kill. A confermare la notizia è stato il regista stesso durante un'intervista con The Hollywood Reporter.

"Stiamo sviluppando un terzo film. Il libro delle regole del franchise è stato aperto e tutto è possibile. E sapendo a che punto siamo del processo, sono estremamente emozionato per i colpi di scena che abbiamo in serbo" ha detto il regista.

Orphan: First Kill, la recensione: gli inizi sanguinari della terribile piccola Esther

Orphan

Il primo film del 2009, Orphan, racconta la storia di una bambina di nove anni Esther/Leena (Isabelle Fuhrman) adottata da una coppia di coniugi reduci dalla perdita di una figlia. Tuttavia la coppia scopre che la bambina non è così innocente come sostiene di essere.

Il film del 2022 Orphan: First Kill, che funge da prequel al primo capitolo del franchise, racconta le vicende di Esther prima dell'adozione. Dopo aver orchestrato una brillante fuga da una struttura psichiatrica estone, la bambina si reca in America fingendosi la figlia scomparsa di una ricca famiglia. Tuttavia, si presenta un colpo di scena inaspettato che la mette contro una madre che vuole proteggere ad ogni costo la sua famiglia dalla bambina assassina.