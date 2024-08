Orphan Black: la showrunner di Echoes spiega l'assenza di Tatiana Maslany dallo spin-off

I fan di Orphan Black si aspettavano di vedere un cameo speciale della star Tatiana Maslany nella successiva serie spin-off, Orphan Black: Echoes. Alla fine la Maslany non è apparsa, ma la sua assenza non è dovuta a una mancanza di impegno.

Orphan Black: la serie con Tatiana Maslany prosegue in versione audiolibri

Il ritorno tanto atteso di Maslany

Secondo TVLine, la showrunner di Orphan Black: Echoes, Anna Fishko ha commentato la mancanza di camei della Maslany nella nuova serie. Fishko ha confermato che alla Maslany era stato chiesto di tornare come clone di Leda in Echoes, e per qualcosa di più di un breve cameo. In particolare, l'attrice sarebbe dovuta apparire in un episodio verso la fine della stagione, ma conflitti di programmazione hanno impedito che ciò accadesse. Se la serie dovesse essere rinnovata dalla AMC, tuttavia, Fishko ha fatto intendere che la Maslany potrebbe comunque tornare nella potenziale seconda stagione.

Orphan Black: Tatiana Maslany nell'episodio Unconscious Selection

"Sì, è stata contattata", ha detto Fishko. "Ne abbiamo parlato molto, in realtà. Avevamo previsto un intero episodio per lei nella seconda metà della stagione, ma non è stato possibile farlo in termini di programmazione. Purtroppo lei stava girando esattamente nello stesso periodo in cui stavamo girando noi e non siamo riusciti a fare funzionare la cosa".

Fishko ha poi aggiunto: "Ci piacerebbe ancora che Tatiana tornasse. Se potessimo riportare una delle sorelle cloni originali, penso che sarebbe divertente e ci piacerebbe farlo. Quindi forse in una seconda stagione le stelle potrebbero allinearsi in termini di programmazione. Sarebbe davvero fantastico".

Orphan Black: Tatiana Maslany nell'episodio Nature Under Constraint and Vexed

"Speriamo davvero in una seconda stagione. La cosa è sicuramente in ballo e c'è una conversazione in corso con AMC", ha dichiarato Fishko nell'intervista a proposito della possibilità di andare avanti con lo show.

La serie originale di Orphan Black è stata creata da Graeme Manson e John Fawcett. Andata in onda per cinque stagioni tra il 2013 e il 2017, lo show esplora l'idea della clonazione umana, con la Maslany che interpreta Sarah Manning e molti altri cloni del Progetto Leda. La serie è interpretata anche da Jordan Gavaris, Michael Mando, Kevin Hanchard, Dylan Bruce, Maria Doyle Kennedy, Evelyne Brochuy e Ari Millen.