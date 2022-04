Orphan Black: AMC da il via libera all'attesissima serie sequel "Echoes"

AMC ha appena annunciato che Orphan Black: Echoes, la serie sequel di Orphan Black, debutterà nel 2023: Anna Fishko sarà la showrunner e produttrice esecutiva dello show insieme a John Fawcett, il co-creatore e regista della serie originale; David Fortier e Ivan Schneeberg torneranno nei loro rispettivi ruoli di produttori esecutivi insieme a Katie O'Connell Marsh, Nick Nantell e Kerry Appleyard.

AMC rivela che lo spin-off di Orphan Black, ambientato in un futuro non troppo lontano, seguirà "un gruppo di donne che si scambiano le proprie vite, imbarcandosi in un entusiasmante viaggio nel tentativo di svelare il mistero della loro identità e scoprire una contorta storia fatta di amore e tradimento".

Dan McDermott, capo degli AMC Studios, ha dichiarato: "Orphan Black ha avuto un notevole successo su BBC America, attirando milioni di fan sfegatati ed estremamente coinvolti, affascinati da una storia intelligente e avvincente, oltre che dalla performance di una star come il premio Emmy Tatiana Maslany. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare con Anna, John e i nostri partner di Boat Rocker, per consegnare al pubblico una nuova versione dello show".

"Abbiamo iniziato il nostro viaggio nei meandri di Orphan Black quando Sarah Manning ha assistito all'inspiegabile gesto di Beth Childs. Da quel momento, un fandom appassionato si è unito a noi per un viaggio di folle intrattenimento. Siamo lieti di collaborare con AMC e Anna Fishko, unendo nuovamente le forze con John Fawcett, per rientrare coraggiosamente nell'universo di Orphan Black", hanno concluso Fortier e Schneeberg di Boat Rocker Media, la società che gestisce il franchise di Orphan Black.