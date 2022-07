Orphan Black: Krysten Ritter protagonista dello spinoff "Echoes"

Krysten Ritter si è lasciata alle spalle il mondo Marvel e ora si prepara a tuffarsi in una nuova torbida avventura. L'attrice sarà la protagonista del preannunciato sequel/spinoff di Orphan Black, Echoes.

Secondo The Hollywood Reporter, Krysten Ritter sarà protagonista e produttrice di Orphan Black: Echoes. La serie sarà ambientata nello stesso universo dello show originale, ma in un vicino futuroe toccherà temi come "la manipolazione scientifica dell'esistenza umana". Nello specifico, la serie sarà incentrata su un gruppo di donne mentre si insinuano l'una nelle vite delle altre e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e tradimento.

Da quanto anticipato, il personaggio di Krysten Ritter, Lucy, ha una "storia delle origini inimmaginabile e sta cercando di trovare il suo posto nel mondo". Non ci resta che attendere per saperne di più.

AMC ha già messo in cantiere dieci episodi di Orphan Black: Echoes, la serie arriverà sulla rete americana nel corso del 2023. Anna Fishko è la creatrice, sceneggiatrice e showrunner dello show, che vede il co-creatore della serie originale , John Fawcett in veste di produttore esecutivo.