Orphan Black: la serie con Tatiana Maslany prosegue in versione audiolibri

La serie Orphan Black ritornerà, in versione audiolibri, per raccontare un nuovo capitolo della storia dei cloni interpretati da Tatiana Maslany.

Orphan Black e i cloni interpretati da Tatiana Maslany stanno per tornare, questa volta in versione audiolibri! La storia raccontata nella serie tv proseguirà infatti con dieci episodi in cui l'attrice darà nuovamente voce a Sarah e alle sue numerose "sorelle", progetto realizzato grazie a una collaborazione tra Temple Street Productions e Serial Box.

Le puntate di Orphan Black: The Next Chapter proseguiranno la storia raccontata sul piccolo schermo e saranno scritte da Malka Older, Mishell Baker, Lindsay Smith e Heli Kennedy.

L'attrice Tatiana Maslany continuerà a essere la star del franchise che dovrebbe seguire quanto accaduto dopo la scoperta dell'esistenza di un totale di 274 cloni, rivelazione che ha spinto Cosima e Delphine a intraprendere una missione per salvarle dalla malattia respiratoria legata alla manipolazione genetica avvenuta prima della nascita.

Ivan Schneeberg e David Fortier, produttori della serie andata in onda per cinque stagioni su BBC America, hanno dichiarato: "Siamo felici di poter estendere il franchise di Orphan Black grazie a questa partnership nuova e innovativa con Serial Box. I devoti fan di Orphan Black otterranno qualcosa in più di ciò che amano su questa eccittante piattaforma dedicata all'ascolto e alla lettura".

Orphan Black: Una, dieci, cento eroine