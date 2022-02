Orphan Black: annunciata la sceneggiatrice della nuova serie

Il mondo di Orphan Black tornerà con una nuova serie e AMC ha annunciato che a scrivere il progetto sarà Anna Fishko.

Il potenziale show è in fase di sviluppo dal 2019 e attualmente un team di autori è al lavoro per delineare la storia e i personaggi.

Il progetto, ancora senza un titolo, non sarà un reboot o un revival di Orphan Black, ma una storia originale ambientata nello stesso universo.

La produzione sarà curata da Temple Street Productions, che aveva portato al successo lo show con star Tatiana Maslany.

Orphan Black aveva debuttato nel 2013 sugli schermi americani ed era stata creata da John Fawcett e Graeme Manson, andando in onda su BBC America. Tatiana Maslany aveva il ruolo di una donna che scopriva di essere un clone e che qualcuno sta cercando di uccidere lei e le sue "sorelle".

L'attrice, per la sua interpretazione, ha ottenuto un Emmy come Miglior Attrice nel 2016.

Nel cast dello show originale c'erano anche Ari Millen, Jordan Gavaris, Maria Doyle Kennedy, Skyler Wexler, Kevin Hanchard, Evelyne Brochu, Kristian Bruun e Josh Vokey.