Orphan Black: in arrivo una nuova serie ambientata nel mondo dei cloni

Orphan Black è al centro di un nuovo progetto televisivo ambientato nell'universo creato dallo sceneggiatore Graeme Manson e dal regista John Fawcett e la serie è in fase di sviluppo per AMC.

Il potenziale show non è stato ideato come spinoff o reboot e proporrà una storia completamente nuova che ha in comune con quella interpretata da Tatiana Maslany solo l'universo in cui si svolgono gli eventi al centro della trama.

Orphan Black raccontava la storia di Sarah Manning, una giovane che scopre l'esistenza di alcuni suoi cloni. Insieme alle sue "sorelle", Beth decide quindi di indagare sulle proprie origini, scoprendo una cospirazione che potrebbe avere delle conseguenze mortali e cambia l'esistenza di tutte le persone coinvolte.

Nel cast dello show originale c'erano anche Ari Millen, Jordan Gavaris, Maria Doyle Kennedy, Skyler Wexler, Kevin Hanchard, Evelyne Brochu, Kristian Bruun e Josh Vokey.

La produzione della serie in fase di sviluppo sarà curata da Temple St. Productions e, per ora, non è stato annunciato il nome dello sceneggiatore che si occuperà dello script.