Ballando con le Stelle, Diletta Leotta dice no a Milly Carlucci: "budget di primissimo piano"

Il volto di DAZN avrebbe declinato la proposta della conduttrice nonostante un'offerta importante della Rai. Intanto il cast di Ballando con le Stelle è quasi completo e restano pochi tasselli da definire.

Manca sempre meno al ritorno di Ballando con le Stelle. La nuova edizione del talent show di Rai 1 prenderà il via il prossimo 3 ottobre, con il cast ormai vicino alla formazione definitiva. Tra i nomi che non vedremo sulla pista c'è quello di Diletta Leotta, che secondo un'indiscrezione di Chi avrebbe rifiutato la proposta di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, il cast è quasi completo. E Diletta Leotta dice no a Milly Carlucci

Sono già dieci i nomi ufficialmente annunciati per questa nuova edizione: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno e Alberto Ravagnani. All'appello si aggiunge, secondo le anticipazioni, anche Mario Ermito, che potrebbe essere il decimo concorrente del cast.

Il cast, dunque, sembra ormai vicino alla definizione, ma nelle ultime ore a tenere banco è soprattutto un nome che, almeno per il momento, non farà parte della competizione: Diletta Leotta. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la conduttrice sportiva sarebbe stata corteggiata a lungo da Milly Carlucci e dalla Rai. L'idea sarebbe stata quella di mettere a segno un vero e proprio colpo di mercato, portando sulla pista di Ballando uno dei volti più popolari dello sport e della televisione italiana.

Diletta Leotta, Loris-Karius e la piccola Aria Rose

La Rai e Milly Carlucci avrebbero quindi messo in campo un'offerta importante per convincere Leotta ad accettare la sfida. La conduttrice, tuttavia, dopo aver valutato la proposta, avrebbe deciso di declinare l'invito.

E non sarebbe finita qui. Sempre secondo l'indiscrezione del settimanale, Milly Carlucci avrebbe tentato anche un rilancio in extremis per provare a convincere Diletta Leotta a cambiare idea e a unirsi al cast dello show. Al momento, però, la giornalista e conduttrice sportiva non sembrerebbe intenzionata a prendere parte alla trasmissione del sabato sera di Rai 1. Tra le ragioni del suo no ci sarebbe anche la presenza richiesta dal programma, tra prove e appuntamenti legati allo show, da conciliare con il lavoro e la vita familiare.

La sua vita privata, inoltre, è cambiata negli ultimi anni con l'arrivo della figlia Aria e, più recentemente, del piccolo Leonardo, allargando ulteriormente la famiglia. Per Diletta, dunque, almeno per questa edizione, la pista di Ballando potrebbe rimanere un'occasione sfumata. Ma con il debutto fissato per il 3 ottobre e il cast ancora alle prese con gli ultimi dettagli, non è escluso che Milly Carlucci possa riservare qualche sorpresa prima dell'inizio della competizione.