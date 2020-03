Orlando Bloom rassicura i fan dopo le preoccupazioni sul set: "Sono a casa"

Orlando Bloom ci ha tenuto a rassicurare i propri fan sul suo rientro negli States dopo la notizia dello stop alle riprese europee di Carnival Row, la serie Amazon di cui è protagonista, a causa delle preoccupazioni relative al Coronavirus.

In questi giorni sono stati numerosi i provvedimenti precauzionali presi dai vari paesi per evitare ulteriori contagi da COVID-19, e il mondo dell'intrattenimento si è dovuto anch'esso muovere in tal senso.

Disney, ad esempio, ha chiuso i parchi, interrotto la produzione di tutti i suoi live-action, e fatto rientrare in America il cast di The Falcon and The Winter Soldier, anche loro in Europa per le riprese della serie.

E proprio in Repubblica Ceca, a Praga, si stavano svolgendo anche quelle della seconda stagione di Carnival Row, la serie targata Amazon Prime Video con Orlando Bloom e Cara Delevingne, anche queste interrotte per poter garantire la salvaguardia della troupe.

Lo stesso Bloom aveva annunciato lo stop su Instagram, dicendo che sarebbero presto tornati a casa (che, per lui, equivaleva a tornare in USA), e ora che è tornato negli States, rassicura quei fan che si erano preoccupati per il suo stato di salute con un messaggio sui social.

"Hey ragazzi, grazie mille per i vostri messaggi. Giusto per essere chiari, la produzione della seconda stagione di Carnival Row è stata saggiamente sospesa da @legendary e @amazonprimevideo come misura precauzionale a causa dell'attuale situazione globale legata al COVID-19. Non sono stati riportati casi sul nostro set o nella nostra produzione" spiega Bloom "Sono davvero grato di essere arrivato tranquillamente a casa, dalla mia famiglia. Rimanete al sicuro e lavatevi le mani!"

Non è ancora chiaro quando potrà riprendere la produzione dello show, ma nel frattempo, la prima stagione di Carnival Row è disponibile su Amazon Prime Video per il binge-watching.