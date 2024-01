Orion e il buio, le Entità Notturne nel nuovo film animato scritto da Charlie Kaufman

Netflix ha pubblicato la prima clip di Orion e il buio, il prossimo film animato fantasy di Charlie Kaufman, con la star di La sirenetta Jacob Tremblay nei panni del protagonista, il giovane Orion.

Il video mostra il ragazzo incontrare le Entità Notturne, tra cui il personaggio doppiato da Angela Bassett, Sogni, che esprimono il loro disappunto nei confronti di Buio (Paul Walter Hauser) per aver portato in maniera irresponsabile Orion nella loro zona relax. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 2 febbraio.

La storia di Orion

Come riporta la descrizione del film 'Orion sembra molto simile al tipico bambino delle elementari: timido, discreto, con un amore segreto. Ma sotto la sua apparentemente superficie normale, Orion è un turbinio di ansia adolescenziale, completamente consumato da paure irrazionali di api, cani, dell'oceano, delle onde del cellulare, di clown dei tombini assassini e persino di cadere da una scogliera. Ma tra tutte le sue paure, ciò di cui ha più paura è ciò che affronta ogni notte: il buio. Quindi, quando la personificazione letterale della sua peggior paura gli fa visita, Buio porta via Orion in un giro per il mondo sulle montagne russe per dimostrare che non c'è niente da temere nella notte. Mentre l'improbabile coppia diventa più unita, Orion deve decidere se può imparare ad accettare l'ignoto, smettere di lasciare che la paura controlli la sua vita e finalmente abbracciare la gioia di vivere'.

Nel cast di Orion e il Buio, diretto da Sean Charmatz e scritto da Charlie Kaufman, figurano Paul Walter Hauser nel ruolo del Buio, Angela Bassett nel ruolo di Sogni, Colin Hanks nel ruolo di Orion da adulto, Natasia Demetriou nel ruolo di Sonno, Golda Rosheuvel nel ruolo di Rumori inspiegabili, Nat Faxon nei panni di Insonnia, Aparna Nancherla nel ruolo di Silenzio e Ike Bariholtz nel ruolo di Luce, con Werner Herzog come narratore.