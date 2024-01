Orion e il buio: il nuovo trailer del film animato di Charlie Kaufman

Il 2 febbraio arriverà sugli schermi il film animato Orion e il buio, il progetto scritto da Charlie Kaufman per Netflix, e un nuovo trailer svela anche qualche nome delle star che faranno parte del cast in lingua originale, oltre a regalare qualche sequenza inedita in anteprima. Nel video si vede cosa accade quando il giovanissimo Orion incontra il Buio, scoprendo l'esistenza nel mondo di presenze di cui non era a conoscenza, ritrovandosi così a vivere un'avventura incredibile.

I dettagli del film

Il film Orion e il buio, realizzato in collaborazione con DreamWorks Animation, è un adattamento del romanzo scritto nel 2014 da Emma Yarlett. Charlie Kaufman ha firmato la sceneggiatura, mentre la regia è di Sean Charmatz.

Al centro della trama c'è Orion, che nella versione originale avrà la voce di Jacob Tremblay, mentre cerca di affrontare la sua paura per il buio. L'oscurità è però un'entità fisica, parte affidata a Paul Walter Hauser, che lo porta a vivere un'avventura di notte per dimostrare che non ha nulla da temere.

Nella mente di Charlie Kaufman: il fascino di storie destinate a volare via

Il cast vocale della versione originale del film, oltre al protagonista Jacob Tremblay nel ruolo di Orion, può contare su Ike Barinholtz che avrà il ruolo della Luce (nemesi del buio), Angela Bassett che sarà Sogni, Natasia Demtriou nel ruolo di Sonno, Golda Rosheuvel che dà voce ai Rumori Inspiegabili, Nat Faxon che interpreta Insonnia, Aparna Nacherla nel ruolo di Tranquillità, Colin Hanks che è Orion da adulto, Carla Gugino e Matt Dellapina nei panni dei genitori del protagonista, Paul Walter Hauser che sarà Buio, e Warner Herzog impegnato come voce narrante.