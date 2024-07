Orgoglio e pregiudizio, Matthew Macfayden non si sentiva adatto per il ruolo di Mr Darcy: "Non sono attraente"

L'attore ha ammesso che all'epoca non si sentiva affatto appropriato alla parte, che avrebbe poi lanciato la sua carriera

Ci saranno anche molte fan che ammirano e amano ardentemente l'interpretazione di Matthew Macfadyen del signor Darcy, ma lui non è mai stato uno di loro.

L'attore, reduce dalla fine di Succession e attualmente nelle sale con Deadpool & Wolverine, ha parlato di Orgoglio e pregiudizio come di uno dei suoi primi grandi successi di carriera. Ha interpretato, infatti, l'amato eroe di Jane Austen nell'adattamento del 2005 del romanzo di Joe Wright, al fianco della Elizabeth Bennet di Keira Knightley. Ma sebbene Macfadyen si sia guadagnato schiere di fan per questo ruolo, non si è mai goduto l'esperienza sul set.

"Non mi sono proprio [divertito]", ha confessato. "Mi sento in colpa a dirlo. Ci sono stati momenti in cui mi sono divertito, ma vorrei essermi divertito di più. Vorrei essere stato meno preoccupato".

Keira Knightley e Matthew MacFadyen in Orgoglio e Pregiudizio

MacFadyen ha poi rivelato che la ragione principale delle sue perplessità era la sensazione di non essere adatto al ruolo. "Mi sentivo un po' fuori luogo, come se non fossi abbastanza attraente", ha confessato. "Ma ha funzionato". Nel corso della sua carriera, magari l'attore avrà visto quante gif sono state fatte della sua iconica stretta di mano improvvisata.

Tuttavia, ora Macfadyen riguarda al suo Mr. Darcy con orgoglio. "Probabilmente la cosa più lusinghiera che mi capita ora è che la gente mi dice: 'Lei era il signor Darcy?'", ha aggiunto. "È successo ben 20 anni dopo. Quindi penso: 'Non sto invecchiando così male'".

Una parte delle riserve di Macfadyen potrebbe essere dovuta al fatto che l'interpretazione di Mr. Darcy fatta da Colin Firth nella miniserie televisiva del 1995 è tra le più amate (tanto che l'attore l'ha praticamente replicata in diversi film di Bridget Jones). I due hanno poi lavorato insieme in Operazione Mincemeat del 2021 e Macfadyen ha detto che lui e Firth si sono confrontati "esaurientemente" e "ampiamente" sulle loro esperienze.