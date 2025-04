Orgoglio e pregiudizio: arriva la serie reboot di Netflix, ecco chi sarà il nuovo Mr. Darcy

Netflix ha in cantiere una nuova versione seriale del sempreverde Orgoglio e pregiudizio e avrebbe trovato anche l'interprete perfetto per il ruolo di Mr. Darcy. Secondo Variety, l'interprete di Slow Horses Jack Lowden sarebbe in trattative per interpretare l'eroe scorbutico, ma sotto sotto tanto romantico che intreccia una relazione tumultuosa con Elizabeth Bennet.

Svelato per la prima volta lo scorso anno, l'adattamento del classico di Jane Austen sarà firmato dall'autrice di Everything I Know About Love Dolly Alderton. Finora nessuna conferma sul casting oltre al rumor secondo cui Daisy Edgar-Jones potrebbe essere la prima scelta per il ruolo della protagonista Elizabeth Bennet.

L'eroe romantico per eccellenza

Jack Lowden in Una famiglia al tappeto

Noto soprattutto per il suo ruolo chiave nella serie spy Apple TV+ Slow Horses, per la quale ha ottenuto nomination agli Emmy, ai Golden Globe e ai BAFTA TV, il britannico Jack Lowden è apparso anche nel dramma in costume Guerra e pace sul piccolo schermo e in film come Dunkirk, Maria Regina di Scozia e Benediction.

Se il casting verrà confermato, Lowden si unirà alla lunga schiera di attori che hanno ricoperto il ruolo di Mr. Darcy tra cui spiccano Peter Cushing, Laurence Olivier e più di recente Matthew Macfadyen (nel film del 2005 di Joe Wright che vedeva protagonista Keira Knightley) e Colin Firth (nella serie della BBC del 1995).