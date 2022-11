Orgasm Inc.: il caso OneTaste, su Netflix in streaming da oggi

Orgasm Inc.: il caso OneTaste, il controverso documentario di Netflix, arriva in streaming sul portale a partire da oggi 5 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Orgasm Inc.: il caso OneTaste, il controverso documentario di Netflix, arriva in streaming sul portale a partire da oggi 5 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nata nel polo tecnologico di San Francisco e osannata dalle principali testate di salute e benessere come un percorso di realizzazione personale, OneTaste era una società dedicata alla sessualità che ha raggiunto la fama mondiale insegnando una pratica detta "meditazione orgasmica". Questo documentario investigativo svela la verità sull'organizzazione e sulla sua controversa ed enigmatica leader tramite 15 anni di riprese inedite e interviste con ex membri.

Locandina di Orgasm Inc.: il caso OneTaste

In una denuncia scoperta dalla rivista Rolling Stone, più di una dozzina di ex membri del controverso gruppo di "meditazione orgasmica" OneTaste affermano che il documentario utilizzerà registrazioni "ottenute indebitamente" delle loro sessioni di allenamento, che violano i loro diritti alla privacy e li associano ingiustamente a comportamenti criminali. Il loro avvocato ha presentato una domanda per un ordine restrittivo temporaneo, chiedendo a un giudice della Corte superiore della contea di Los Angeles di bloccare il rilascio del documentario previsto per oggi.