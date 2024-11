Ops! È già natale: clip esclusiva della commedia con Danny DeVito, al cinema dal 5 dicembre

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione indipendente Alice nella Città, Ops! È già Natale sta per sbarcare nei cinema. L'appuntamento con la commedia natalizia interpretata dalle star Danny DeVito e Andie MacDowell è fissato per il 5 dicembre, ma per saggiare l'atmosfera natalizia (più o meno) che permea il film vi offriamo una clip esclusiva in cui DeVito interpreta il gestore di un hotel sulle Dolomiti che decide di organizzare il Natale... in estate, per la gioia della nipotina. Il tutto con grande disappunto di un suo cliente abituale.

Ambientato nel cuore delle Dolomiti, il film è una commedia per famiglie diretta da Peter Chelsom. Nel cast anche Wilmer Valderrama, Lucy DeVito e una giovanissima Antonella Rose.

La sinossi

Come rivela la recensione di Ops! È già natale, Abbie e Jacob, una coppia americana, portano la loro figlia di 10 anni, Claire, nell'hotel di suo nonno Lawrence nelle Dolomiti, in Italia. Di solito ci vanno per Natale, ma quest'anno gli equilibri della famiglia sono sconvolti dall'imminente separazione della coppia. I due vogliono che sia Lawrence a dirlo a Claire, visto che ha un rapporto così speciale con sua nipote. Una volta che Claire si rende conto che quest'anno non ci sarà un Natale in famiglia, insiste affinché tutti festeggino il Natale ad agosto, incluso far arrivare gli altri suoi nonni da oltreoceano. Claire, spalleggiata dal nonno, mette in atto un piano con lo scopo di riunire i suoi genitori, ma non tutto fila liscio come dovrebbe.