Ops, è già Natale, l’intervista a regista e protagonista: “Amiamo l’atmosfera natalizia e stare insieme"

Dolomiti, Italia. Come ogni anno Abbie e Jacob vengono nel nostro paese per portare la figlia Claire, di 10 anni, nell'hotel di proprietà del nonno, a cui lei è molto legata. Ma per questa volta l'intento e il momento sono diversi: se di solito ci vanno per Natale, questa volta hanno anticipato all'estate perché sono in procinto di separarsi e vogliono che sia il nonno Lawrence a comunicarlo alla bambina, puntando sul fatto che il forte legame che anno aiuti la nipote ad accettare meglio la situazione.

La famiglia riunita

Ma quel che accade nella storia di Ops! É già Natale va un po' contro i piani della coppia, perché quando la ragazza capisce la situazione, decide di forzare la mano e organizzare subito, ad agosto, il Natale che rischia di non avere, facendo arrivare anche gli altri nonni dagli Stati Uniti. Con un unico obiettivo in mente: mettere in piedi un piano per far sì che i suoi genitori si rimettano insieme.

Ops! È già Natale: intervista al regista Peter Chelsom e la protagonista Antonella Rose

Questo ci racconta Ops! È già natale ed è lo stesso regista Peter Chelsom a tratteggiare la storia con un'attenzione ai personaggi, ai loro percorsi e le loro relazioni, per questo ci è venuto spontaneo iniziare la chiacchierata dagli interpreti scelti per dar loro vita su schermo. "Per la protagonista abbiamo guardato migliaia di film e avevamo una lista corta di pretendenti. C'era il numero 4, il numero 3, il 2... e poi c'era Antonella. È stata una scelta davvero ovvia. Glielo stavo dicendo proprio ieri che quando ha fatto il provino su Zoom, l'ho scelta nella mia testa ancor prima che dicesse la prima parola. Perché ho visto qualcosa. Eri lì che stava scherzando, ma era concentratissima. Quando è arrivato il momento di fare la scena, è cambiata completamente, è entrata immediatamente nel personaggio. E mi sono detto 'ecco, l'abbiamo trovata!'"

E poi ci sono Danny DeVito, che Chelsom conosceva da tempo, Andy McDowell, ma l'operazione fatta è semplice "non scelgo attori, cerco persone che mi piacciono, con cui mi piace lavorare. Soprattutto con questo film, perché lo scopo era creare un'atmosfera calda", quella del Natale, della famiglia. E proprio in famiglia si è ritrovata Antonella Rose lavorando con Danny DeVito che interpreta suo nonno: "ricordo una giornata in cui abbiamo avuto una breve pausa di 10 minuti" ci ha raccontato la giovane attrice, "e mi insegnava come suonare una canzone col pianoforte. È stato un momento bellissimo, Peter ci ha fatto una foto, e lo ricorderò per sempre. E proprio in quel momento mi sono resa conto: 'Oh mio Dio! Sono con Danny DeVito e mi sta insegnando come suonare il pianoforte!'"

E accanto a loro c'era Lucy DeVito, la figlia di Danny: "è un'idea di cui mi darò credito sempre" ha detto Peter Chelsom, "perché è una bravissima attrice e ha contribuito alla bellissima atmosfera. La chimica, il bonus che hai nell'avere un padre e una figlia, ha dato un valore aggiunto a Ops! È già Natale!"

Natale fuori stagione

Uno dei meriti del film è di trasmettere benissimo l'atmosfera natalizia. Pur in agosto e fuori stagione. Ma è perfetto per il momento in cui arriva nelle nostre sale, quando il pubblico cerca questo tipo di storie: "Natale è il momento per lasciarsi alle spalle tutte le differenze, per stare insieme. Anche se la famiglia si divide, se ci si separa, deve essere un giorno in cui riunirsi per la felicità di tutti. E se non a Natale, quando puoi farlo? E la domanda è: se lo possiamo fare a Natale, perché non possiamo più spesso? Viviamo in un mondo litigioso, ma Natale è un momento in cui ci si perdona, per non giudicare le persone e guardarsi negli occhi."

Danny DeVito in Ops! è già Natale

Anche Antonella Rose tiene molto al Natale: "è sempre stato il mio giorno preferito. Quel che mi piace fare con la mia famiglia e i miei amici è svegliarmi, riprodurre uno dei miei film preferiti di Natale, che è Mamma, ho perso l'aereo, e bere un buon cioccolato caldo. Amo l'idea del Natale, di tutta la famiglia riunita, di mettere da parte le differenze e stare insieme."