Oppenheimer entra nella top 10 dei migliori incassi dei film vietati ai minori di 17 anni

Ottimo risultato al box-office per l'ultima fatica di Christopher Nolan: Oppenheimer è tra i 10 film Rated R con i più alti incassi di sempre.

Oppenheimer, nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, non è ancora uscito nelle sale italiane ma sta ottenendo risultati stellari al box-office globale. Al momento gli incassi si aggirano sui 578 milioni di dollari e Oppenheimer è balzato al decimo posto della classifica dei 10 film Rated R (quindi vietati ai minori di 17 anni) più redditizi di sempre, spodestando Cinquanta sfumature di grigio (570 milioni).

Al primo posto della classifica rimane ancora ben saldo Joker, uscito nel 2019, con oltre 1 miliardo di dollari. Oppenheimer diventa anche il quinto film più redditizio per Nolan dopo The Dark Knight Rises, The Dark Knight, Inception e Interstellar.

L'uscita simultanea con Barbie, che ha dato vita al fenomeno virale del Barbienheimer, non ha quindi intaccato il successo dell'ultima fatica di Nolan. Anzi, a livello pubblicitario ne hanno beneficiato entrambi.

Quanto è costato il nuovo film di Nolan?

La Universal ha utilizzato un budget di soli 100 milioni di dollari per realizzarlo. Nettamente inferiore rispetto alle ultime produzioni: quello di Tenet ammontava sui 205 milioni di dollari, mentre Dunkirk e Interstellar rispettivamente sui 150 e 165 milioni. Il budget più ingente è stato quello utilizzato per The Dark Knight Rises, film conclusivo della trilogia su Batman, ben 230 milioni di dollari.

Il film è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare. Nei panni del protagonista un sensazionale Cillian Murphy che, per la sua interpretazione, ha ricevuto anche i complimenti dalla produzione di Peaky Blinders.

Oppenheimer arriverà nelle sale italiane arriverà a partire dal 23 agosto.