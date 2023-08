Peaky Blinders: lo show si congratula con Cillian Murphy per il successo di Oppenheimer

Dal 2013 al 2022 Cillian Murphy ha stregato il pubblico con la sua magnetica interpretazione nei panni di Thomas Shelby in Peaky Blinders, serie TV che ha trasceso il mondo della cultura pop. Nel frattempo Cillian è tornato alla ribalta sul grande schermo grazie a Oppenheimer e i canali social dello show hanno deciso di congratularsi con lui per il grande successo del film.

"Congratulazioni da tutti noi di Peaky Blinders per il successo globale di Oppenheimer. Cillian, sin dal momento in cui hai indossato i panni di Tommy era chiaro a tutti di come fossi uno dei migliori. La tua performance come Oppenheimer è magnifica" si legge sulla pagina Twitter dello show.

Oppenheimer, scritto e diretto da Christopher Nolan, sta ottenendo ottimi incassi al box-office americano, arrivando a ben 174 milioni di dollari. Secondo la Universal, Oppenheimer è diventato il primo film vietato ai minori di 17 anni a incassare più di 10 milioni di dollari per sette giorni di fila. Nelle sale italiane arriverà a partire dal 23 agosto.

Peaky Blinders, Cillian Murphy prenderà parte al film?

Steven Knight, creatore dello show, ha confermato che il film è ancora in sviluppo e che Cillian Murphy potrebbe riprendere i panni di Thomas Shelby assieme a vecchi volti noti. "Il film arriverà, state tranquilli, arriverà molto presto. Sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale i fan possono aspettarsi di tutto. Avrà lo stesso feeling della serie, ma al tempo stesso sarà molto diverso"_ aveva dichiarato Steven ai microfoni di Radio Times. Il film dovrebbe arrivare nel 2024 e sarà la conclusione definitiva del franchise.