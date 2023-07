Oppenheimer: una scena di nudo con protagonista Florence Pugh è stata censurata in India e altre nazioni

Una scena in cui Florence Pugh appare senza veli nel film Oppenheimer è stata censurata digitalmente per ottenere la distribuzione nelle sale.

Una scena di nudo presente nel film Oppenheimer è stata censurata in varie nazioni, India compresa.

Online, sui social media, sono state condivise le immagini di Florence Pugh "coperta" da un vestito nero aggiunto in digitale.

Le immagini censurate

Nella versione originale del film Oppenheimer si vede Jean Tatlock, interpretata Florence Pugh, in topless mentre parla con il protagonista interpretato da Cillian Murphy.

Le modifiche sembrano essere state effettuate nelle versioni distribuite in India e nel Medio Oriente.

Le fonti vicine alla produzione hanno confermato che la modifica si è resa necessaria per ottenere la distribuzione in alcune nazioni dove le regole riguardanti la sessualità, le scene di nudo e l'uso di termini volgari sono molto dure.

Il film Oppenheimer, in India, è stato al centro delle polemiche a causa di una citazione tratta dal testo sacro Bhagavad Gita in cui il protagonista si paragona alla Morte e si definisce un "distruttore di mondi".

Il film di Christopher Nolan

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.