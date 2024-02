Oppenheimer, Robert Downey Jr.:'Potrebbe lanciare un cinema finanziariamente responsabile'

Robert Downey Jr. è una delle star più luminose di Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan con protagonista Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, il fisico a capo del Progetto Manhattan che condusse alla costruzione della prima bomba atomica della storia.

Oppenheimer: Robert Downey Jr. in una scena

Intervistato dal New York Times, Robert Downey Jr. ha dichiarato che il successo del film potrebbe aprire una nuova era per il cinema:"Cinema evento finanziariamente responsabile. Quasi ride in faccia a ciò in cui sono cresciuto: gli anni '80, giganti dei budget gonfi, in cui dici 'non importa, perché raddoppieranno comunque i loro soldi'" ha spiegato l'attore.

Responsabilità cinematografica

Secondo l'interprete di Lewis Strauss nel film di Nolan, Oppenheimer potrebbe condurre ad un nuovo tipo di blockbuster, che tiene sotto controllo i budget pur mantenendo l'entusiasmo di un grande film.

Christopher Nolanera dubbioso sui risultati che avrebbe raggiunto Oppenheimer ma poi il film venne distribuito:"Quel weekend d'apertura è stato entusiasmante. I numeri che arrivavano stavano sfidando tutte le nostre più grandi speranze. Abbiamo sempre avuto successo nel portare materiale impegnativo sul grande schermo ma è stata una completa sorpresa per me e mia moglie e produttrice Emma Thomas il livello al quale ha funzionato. Perché abbiamo realizzato il film in modo molto efficiente".