Oppenheimer: l'uscita del nuovo film di Nolan non sarà rimandata, parola di Universal

Nella giornata di ieri si sono diffuse in rete numerose indiscrezioni attorno al possibile rinvio di Oppenheimer, nuovo film di Christoper Nolan che vedrà Cillian Murphy vestire i panni dell'inventore della bomba atomica. La pellicola era in lizza per essere presentata al Festival di Cannes, ma stando alle parole del direttore Thierry Fremaux non sarebbe stata pronta per l'inizio della kermesse.

Le voci di un rinvio dell'uscita sono state smentite dalla giornalista Lindsey Bahr che ha sostenuto di aver ottenuto la conferma da Universal. "Oppenheimer non è stato rinviato" ha scritto in maniera eloquente su Twitter. Rimane quindi confermata la data di uscita americane del 21 luglio, stesso giorno in cui uscirà nelle sale anche Barbie di Greta Gerwig.

Oppenheimer: per Christopher Nolan è "uno dei progetti più impegnativi" della sua carriera

Oppenheimer vede Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, il fisico definito "il padre della bomba atomica". Nel cast anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek e David Dastmalchian in un ruolo segreto.

Oppenheimer sarà il film più lungo della carriera di Christopher Nolan. Salvo aggiornamenti dell'ultimo momento, dovrebbe durare circa 3 ore, battendo in questo modo i 169 minuti di Interstellar.