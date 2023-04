Oppenheimer: niente Festival di Cannes, uscita rinviata per il film di Christopher Nolan?

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, Thierry Fremaux, direttore del Festival di Cannes, tra le altre cose ha anche espresso il suo rammarico per la mancata presenza di Oppenheimer di Christopher Nolan dalla competizione.

La pellicola era tra quelle indicate come possibili partecipanti alla prossima edizione del festival del cinema più prestigioso al mondo, ma stando alle parole di Fremaux non ha potuto esserci perché non sarebbe stato pronto in tempo per l'inizio della kermesse a maggio. Tuttavia, Fremaux ha suggerito anche che il film potrebbe essere rinviato dalla sua uscita a luglio.

"Purtroppo no - ha dichiarato Fremaux alla domanda se ci fossero speranze per un'aggiunta dell'ultimo minuto per Oppenheimer - Mi sarebbe piaciuto molto, ma verrà distribuito alla fine dell'anno come parte della loro strategia per la stagione dei premi. I miei due rimpianti di quest'anno sono proprio Oppenheimer e Barbie, ma non sarebbero stati pronti per maggio".

Oppenheimer: per Christopher Nolan è "uno dei progetti più impegnativi" della sua carriera

Dalle parole del direttore pare che Universal abbia intenzione di distribuire il film di Nolan per la stagione dei premi, quindi in un periodo che normalmente va da ottobre a dicembre. Al momento, Oppenheimer ha una data d'uscita fissata al 20 luglio 2023, che a questo punto potrebbe slittare e non essere più quella definitiva.