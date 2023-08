Oppenheimer, Logan Paul è uscito dalla sala prima della fine del film: 'Non succedeva niente'

Dopo aver elogiato l'horror Talk to Me, il wrestler e YouTuber ha invece bocciato platealmente l'ultimo film di Christopher Nolan.

Nel corso dell'ultima puntata del suo Impaulsive Podcast, Logan Paul, noto YouTuber e wrestler, ha ammesso di essere uscito dalla sala prima della conclusione di Oppenheimer, film campione di incassi di Christopher Nolan.

Nel corso della puntata che vedeva ospiti i registi Danny e Michael Philippou, autori di Talk to Me che Paul ha elogiato molto, lo YouTuber ha confrontato l'esperienza vissuta guardando l'horror con quella di Oppenheimer. Poi ha ammesso di aver abbandonato la sala prima che il film finisse per il suo stile esageratamente "espositivo" e perché "non succedeva niente" oltre alle scene di dialogo.

"Non sapevo cosa stessero cercando di fare... Cosa state facendo? Tutti parlano e basta. Un'ora e mezza, 90 minuti di chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. È tutta un'esposizione. Non succedeva niente".

Dalle sue parole, Logan Paul sembra avere poca dimestichezza con il cinema di Christopher Nolan, il pubblico fortunatamente ha apprezzato molto la pellicola che è diventata uno dei maggiori incassi in carriera del regista. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Oppenheimer.