Oppenheimer, Joe Biden ha visto il nuovo film di Christopher Nolan: ecco cosa ne pensa

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visto il nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, mentre si trovava in vacanza con la moglie.

Durante la sua vacanza a Rehoboth Beach, nel Delaware, insieme alla First Lady Jill Biden, il Presidente Joe Biden si è concesso un piccolo svago ed è corso al cinema a vedere la nuova fatica di Christopher Nolan: Oppenheimer. Niente proiezione privata alla Casa Bianca, dunque, ma una normalissima visione all'Atlantic Theaters Movies at Midway.

Il Presidente e sua moglie si sono seduti in settima fila, con oltre metà fila lasciata libera, "confondendosi" tra il pubblico per godersi uno dei film più attesi dell'anno, la cui storia riguarda da vicino tutto il mondo ma in modo particolare l'America. "È stato avvincente!" ha esclamato Biden, secondo quanto riportato dalla Casa Bianca.

Oppenheimer, con protagonisti Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Gary Oldman, ha indubbiamente offerto al Presidente un'occasione per ricordare e riflettere su una delle pagine più significative del XX secolo, ma anche sulla realtà dei nostri giorni in cui riecheggiano non troppo lontani gli strascichi ideologici e strategici di quella bomba atomica così tanto voluta e, successivamente, criticata.

Ma all'Atlantic Theaters Movies at Midway è attualmente in calendario anche l'altro film dell'anno, Barbie. Una domanda sorge allora spontanea: il fenomeno Barbenheimer colpirà anche la coppia presidenziale?