Oppenheimer: un fan compra un biglietto in prima fila per le proiezioni IMAX e viene premiato

IMAX ha deciso di premiare uno dei suoi spettatori che è stato il primo a comprare un posto in prima fila per assistere alla proiezione che segnava il debutto di Oppenheimer sul grande schermo.

La mappa che mostrava la prenotazione è diventata virale sui social media e i reponsabili della società hanno deciso di individuare l'acquirente del biglietto per l'Universal Cinema AMC di CityWalk Hollywood.

Un posto molto particolare

Dopo una ricerca, IMAX ha trovato chi aveva scelto il posto A15 per la proiezione di Oppenheimer delle 21.45, scoprendo che lo spettatore seleziona sempre lo stesso posto. Il fan, per la sua fedeltà e per la sua preferenza quasi unica nel vivere l'esperienza immersiva durante la visione dei lungometraggi nelle sale della catena, ha quindi ottenuto una stampa a edizione limitata, come rivelato da un video pubblicato online.

Christopher Nolan ha svelato che il modo migliore per vedere il film con star Cillian Murphy è quella nel formato 70mm IMAX, disponibile in meno di 20 sale americane. La durata di tre ore, inoltre, limita di molto le proiezioni in programma durante una giornata. Questa situazione ha portato a un tutto esaurito e alla rivendita illegale su eBay dei biglietti, arrivando anche a migliaia di dollari per un posto nelle ormai ambite proiezioni.

L'attesa opera di Nolan

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.