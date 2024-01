Oppenheimer: l'emozionante proiezione del film di Nolan con l'orchestra in sala [VIDEO]

Mentre è in corso la stagione dei premi, dalla rete è emerso un emozionante video che mostra una proiezione del film Oppenheimer di Christopher Nolan con l'orchestra dal vivo intenta ad eseguire la colonna sonora di Ludwig Göransson.

Il breve estratto video riprende il momento in cui il personaggio di Kenneth Branagh si rivolge al Robert Oppenheimer di Cillian Murphy chiedendogli: "Can you hear the music?" e immediatamente dopo l'orchestra inizia a intonare uno dei temi principali della pellicola.

Oppenheimer è il grande favorito nella stagione dei premi

Come ha ben evidenziato la notte dei Golden Globe, Oppenheimer parte da favorito in questa ricca stagione dei premi. Oltre alla vittoria come miglior film drammatico e miglior regia a Christopher Nolan, il film è tra i principali candidati dei SAG Awards e dei DGA Awards. La pellicola svetta anche tra le nomination dei People's Choice Awards.

Golden Globe 2024: i vincitori. Il trionfo di Oppenheimer, Succession, The Bear e Beef. Snobbato Barbie

Insomma, Oppenheimer resta l'indiscusso frontrunner dell'attuale stagione dei premi, con ottime chance di guadagnarsi il maggior numero di candidature per i prossimi Oscar, mentre Christopher Nolan sembra avviato ad assicurarsi finalmente l'Academy Award come miglior regista.