Oppenheimer, Emily Blunt ha regalato per scherzo un paio di stivali a Christopher Nolan

Christopher Nolan ha ricevuto in regalo da Emily Blunt un paio di stivaletti in regalo dopo un commento sul set di Oppenheimer.

Emily Blunt è riuscita a convertire al lato oscuro delle calzature Christopher Nolan. A raccontarlo è stato lo stesso regista, che ha spiegato di aver ricevuto in regalo dall'attrice un paio di stivaletti UGG, dopo aver visto Blunt indossarne un paio sul set di Oppenheimer.

"Mi ha regalato un paio di stivali UGG - pantofole UGG in realtà - come regalo di fine riprese. Le persone che hanno lavorato su un set sanno come funziona; siamo lì, la luce sta calando, e diciamo 'Ok, abbiamo bisogno degli attori' e a volte arrivano dal guardaroba ma indossano questi cappotti enormi sopra gli abiti di scena e portano queste grandi ciabatte UGG perché le scarpe del personaggio sono scomode. Sai, scarpe degli anni '40".

E proprio da un commento sulle scarpe è scaturito il regalo di Emily Blunt:"Le dicevo 'Per favore, togliti gli stivaletti, mettiti le scarpe e preparati'. Si è stancata di sentirselo ripetere ogni volta e ha deciso che dovevo unirmi alla religione degli UGG".

Oppenheimer è il nuovo film di Christopher Nolan, con protagonista Cillian Murphy nel ruolo di J Robert Oppenheimer, fisico che guidò il Progetto Manhattan che condusse alla costruzione della prima bomba atomica.

Nel cast del film anche Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr. e Matt Damon. L'uscita nelle sale italiane è prevista il 23 agosto.