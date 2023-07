Oppenheimer: Emily Blunt prende in giro Matt Damon per le sue battute nel trailer

Matt Damon ha un sacco di battute profonde nei trailer, e la sua collega in Oppenheimer lo ha preso in giro per questo.

Nel corso dell'anteprima mondiale di Oppenheimer, Emily Blunt si è presa gioco di Matt Damon per le battute molto profonde che l'attore pronuncia nel corso dei vari trailer del film di Christopher Nolan.

"Ricordo che Chris [Nolan] disse: '[Matt] Damon sarà entusiasta'", ha detto la Blunt sul red carpet. "Ha così tante battute molto adatte per i trailer".

"Non è vero. Sto solo recitando la scena come se, sai, una battuta come questa fosse la cosa più importante accaduta nella storia del mondo. Come se fosse vera, giusto? Un po' come se tu interpretassi l'autenticità di quella battuta. E la sceneggiatura ha fatto un ottimo lavoro nel far emergere la tensione che c'era, proprio perché i militari avevano questo bisogno di compartimentare tutto e di mantenere la segretezza, un bisogno disperato di segretezza perché si trattava di vita o di morte, sai, potenzialmente di annientamento", ha aggiunto Damon sulle sue battute nel film.

"Non c'è niente di più importante di questo. Eppure gli scienziati dicono: 'Per arrivare alla verità, dobbiamo condividere le informazioni', ed è come se queste due filosofie potessero coesistere. Quindi, c'era molto con cui lavorare e Groves era anche un uomo molto impopolare tra gli scienziati, il che è divertente. Quindi si può sfruttare questo aspetto per ridere qua e là, perché ovviamente non gli importava".

Oppenheimer uscirà nelle sale italiane il 23 agosto, mentre negli Stati Uniti uscirà in contemporanea con Barbie della Warner, per la felicità di Nolan.