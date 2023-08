Oppenheimer, il direttore della fotografia sulle cineprese IMAX:'È stato come sfidare la fisica'

Il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema collabora da anni con il regista Christopher Nolan, con il quale ha lavorato anche in Oppenheimer, in uscita nelle sale italiane il 23 agosto. Anche per questo film è stata utilizzata la tecnologia IMAX che permette di ottenere una chiarezza e una nitidezza sorprendenti.

Tuttavia, le riprese in IMAX, possono presentare diversi problemi in fase di lavorazione, con macchine da presa molto pesanti e rumorose che possono dare fastidio per le sequenze più tranquille e intime. Intervistato da Collider, Van Hoytema ha sottolineato proprio questo dettaglio, affermando che anche J. Robert Oppenheimer avrebbe faticato a risolvere problematiche del genere.

"Se potessimo ottimizzare il suono in una macchina da presa IMAX sarebbe fantastico. Ora, per quasi risolvere quel problema sonoro è come sfidare la fisica. Non è soltanto chiedere 'IMAX, puoi rendere questa cosa più silenziosa?'".

La lavorazione di Oppenheimer non è stata da meno:"Mi piacerebbe fosse più silenziosa ma è molto impegnativo. Ma è sicuramente un miglioramento su cui vorrei lavorare. E più silenziosa diventa la macchina da presa e in più situazioni possiamo usarla. Il mio desidero è che sia più silenziosa. Non mi interessa molto rimpicciolirla o renderla più maneggevole. [...] Alla fine è una piccola scatola. È un mini-frigorifero che devi mettere in un posto speciale, con impugnature che hanno la sensibilità delle ballerine. E con un po' di intelligente ingegneria esterna puoi portare la macchina da presa ovunque ti serva. Ma penso che quei suoni sarebbe davvero qualcosa su cui vorrei lavorare".

Nel cast di Oppenheimer, oltre a Cillian Murphy nel ruolo del fisico protagonista, anche Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr. e Matt Damon.