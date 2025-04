Operazione vendetta: Rami Malek spiega come si è ispirato al Joker di Heath Ledger

Rami Malek ha svelato di essersi ispirato a Heath Ledger in una famosa scena del film Il Cavaliere Oscuro per una scena del thriller Operazione Vendetta.

L'attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha infatti parlato di un momento presente anche nel trailer e che lo ha messo un po' in difficoltà.

La fonte di ispirazione di Malek

In una sequenza di Operazione Vendetta, il protagonista viene mostrato mentre si allontana da un'esplosione e reagisce sussultando.

Rami Malek nel film ha la parte di Charlie Heller, un agente della CIA che si trasforma in vigilante dopo che dei terroristi uccidono sua moglie.

Malek nel thriller

L'attore premio Oscar ha dichiarato: "Guardando questi momenti da una prospettiva della recitazione, ho sempre pensato: 'Come può farlo fisicamente un attore quando qualcosa sta praticamente esplodendo alle sue spalle? Sembra qualcosa di quasi impossibile semplicemente allontanarsi".

Rami ha quindi aggiunto perché ha fatto riferimento alla memorabile interpretazione di Heath Ledger: "Allora ho pensato come potresti essere addestrato a fare qualcosa come quello e ho pensato ai film di Nolan che fanno quasi tutto senza effetti speciali sul set davanti alla telecamera. Quindi sì, se qualcuno come il Joker sussulterà... L'autenticità che mi ha suscitato quel momento mi è rimasta impressa".

Malek ha inoltre rivelato quale sensazione voleva trasmettesse quella scena: "Ho pensato all'antitesi di quella reazione e a cosa avrebbe fatto ridere le persone. C'è un'assurdità nel sussultare, in un certo senso, perché è così improbabile. Ha molto più senso ed è quella l'autenticità che abbiamo cercato di capovolgere in ogni aspetto di questa storia".

Nel cast di Operazione vendetta, diretto da James Hawes, ci sono anche Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani, e Laurence Fishburne.