Onward: il nuovo trailer del film Pixar va alla scoperta della magia perduta

Pixar ha rilasciato un nuovo trailer internazionale di Onward, il film originale in arrivo a marzo 2020 nei cinema di tutto il mondo in cui Chris Pratt e Tom Holland prestano le proprie voci ai due protagonisti.

Il nuovo trailer internazionale di Onward, la prossima fatica targata Disney Pixar, in arrivo nelle sale di tutto il mondo a marzo 2020, ci porta un po' più in là nella scoperta di quel mondo magico e del viaggio che i due fratelli protagonisti compiranno per cercare di riportare in vita il padre morto anni fa.

Onward arriverà nei cinema la prossima primavera è sarà accompagnato da un cast di voci incredibile: sarà come fare un salto nel MCU grazie alla presenza di Tom Holland e Chris Pratt, i due fratelli elfi alla ricerca della magia. Ci sarà anche la pluripremiata Julia Louis-Dreyfus, storica protagonista di serie tv come Seinfeld e Veep, e il premio Oscar Octavia Spencer. Al centro della trama di Onward vi sono due fratelli elfi adolescenti, il cui padre è morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo, che intraprendono una missione per scoprire se c'è ancora della magia nel mondo. Onward arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2020 e in quelle americane il giorno successivo.