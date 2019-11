Onward: nel nuovo trailer italiano inizia la prossima avventura Pixar

Ecco il nuovo trailer italiano di Onward, il film originale in cui Tom Holland e Chris Pratt prestano le voci a due fratelli alla ricerca della magia, in arrivo nei cinema italiani a marzo 2020.

Il nuovo trailer italiano di Onward, il film originale Pixar in arrivo nelle sale di tutto il mondo a marzo 2020, svela come è cominciata l'avventura dei due fratelli - che avranno le voci di Chris Pratt e Tom Holland - alla ricerca della magia perduta.

Nel nuovo trailer ita è proprio la voce del padre, tramite una registrazione di un po' di tempo fa, a spiegare come mai quel mondo magico dei bei tempi che furono sia diventato la realtà piatta e "scostumata" che i suoi figli si trovano a vivere. La colpa di tutto? La semplificazione della vita voluta da quanti non erano in grado di utilizzare gli speciali poteri distribuiti nel mondo con tanta generosità. Una soluzione, però, esiste da qualche parte, un rimedio che proprio i due fratelli dovranno trovare per scoprire dove è finita la magia.

Il pretesto sarà il tentativo di riportare in vita il padre morto per mezzo di un bastone magico, quello che ne nascerà sarà un viaggio di scoperte sorprendenti e esperienze davvero fuori dal loro abituale mondo.

Onward arriverà nei cinema la prossima primavera è sarà accompagnato da un cast di voci incredibile: sarà come fare un salto nel MCU grazie alla presenza di Tom Holland e Chris Pratt, i due fratelli elfi alla ricerca della magia. Ci sarà anche la pluripremiata Julia Louis-Dreyfus, storica protagonista di serie tv come Seinfeld e Veep, e il premio Oscar Octavia Spencer. Al centro della trama di Onward vi sono due fratelli elfi adolescenti, il cui padre è morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo, che intraprendono una missione per scoprire se c'è ancora della magia nel mondo. Onward arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2020 e in quelle americane il giorno successivo.