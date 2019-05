Onward: le prime immagini del nuovo film Pixar, ecco Tom Holland in versione elfica

Finalmente possiamo dare un primo sguardo a Onward, nuovo film Disney/Pixar in preparazione.

Sono state diffuse le prime due immagini del film, diretto dal regista Dan Scanlon, già autore di Monsters University, che svelano il look dei personaggi. Al centro della trama di Onward vi sono due fratelli elfi adolescenti, il cui padre è morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo, che intraprendono una missione per scoprire se c'è ancora della magia nel mondo.

Onward: una scena del film Pixar

Le voci dei protagonisti sono state affidate a Tom Holland, che doppierà Ian, il fratello minore, mentre Chris Pratt doppierà il fratello maggiore. Nel cast vocale anche Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

Onward dovrebbe arrivare nei cinema nella primavera del 2020.