Only Murders in the Building, Selena Gomez e Cara Delevingne si sono fatte lo stesso tatuaggio

Le star di Only Murders in the Building Selena Gomez e Cara Delevingne hanno deciso di farsi lo stesso tatuaggio come simbolo della loro amicizia.

Sono co-star nella seconda stagione di Only Murders in the Building, ma l'amicizia tra Selena Gomez e Cara Delevingne non è certo nata sul set dello show targato Hulu, e a dimostrarlo arrivano due tatuaggi identici che le attrici hanno deciso di farsi da poco.

Si tratta, come riporta anche il sito ET, di Watercolor Tattoos, il cui effetto finale somiglia moltissimo a quello ottenuto attraverso la tecnica ad acquerello.

"Watercolor su @selenagomez, grazie per essere sempre meravigliosa" ha scritto l'artista di Bang Bang Tattoos, lo studio alla quale le due ragazze si sono affidate per farsi tatuare una rosa.

"E un tatuaggio abbinato per @caradelevingne. Mi sono divertito tantissimo nel realizzarli. Grazie per esserti fidata, Cara. E no, non ho detto a nessuna delle due, almeno fino all'ultimo momento, che questi erano i primi Watercolor Tattoo che abbia mai realizzato" aggiunge poi l'artista, mostrando anche il tatuaggio della Delevingne.

Ma se nella vita reale le due sono legate da un'amicizia così forte e duratura da farsi dei tatuaggi abbinati, chi può dire cosa accadrà nella seconda stagione di Only Murders in the Building, dove tutti celano dei segreti....