Only Murders in the Building: Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short indagano nel nuovo trailer

Ad agosto debutterà online la serie Only Murders in the Building e il nuovo trailer mostra i protagonisti andare alla ricerca di indizi.

La serie Only Murders in the Building arriverà sugli schermi di Hulu il 31 agosto, in Italia di Star (su Disney+), e online il nuovo trailer regala molti momenti divertenti del progetto con star Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.

Nel video si vedono infatti i tre protagonisti imbattersi nel giovane che verrà poco dopo ucciso mentre salgono in ascensore, decidendo poi di indagare su quanto accaduto per dare spazio alla loro passione per i crimini tramite la realizzazione di un podcast.

La serie Only Murders in the Building è stata scritta da Steve Martin, autore dell'idea originale, e John Hoffman. Al centro della storia ci sono tre sconosciuti (Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez) che condividono un'ossessione per i crimini realmente accaduti e finalmente si trovano coinvolti in un caso. I protagonisti mettono a frutto le proprie conoscenze per cercare di scoprire la verità, il tutto mentre registrano un podcast dedicato alle loro indagini, scoprendo così segreti che risalgono a molti anni prima.

I protagonisti si rendono conto che un assassino potrebbe vivere tra loro e devono quindi cercare di risolvere il mistero prima che sia troppo tardi.

Nel team della produzione dello show figurano anche i tre protagonisti, oltre a Jamie Babbit, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.