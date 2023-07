Only Murders in the Building: Nathan Lane spiega la sua assenza dalla Stagione 3

L'attore ha spiegato il motivo per cui non ha preso parte agli episodi della terza stagione della serie comedy, in arrivo il prossimo agosto su Disney+.

Nel corso di una recente intervista concessa a Deadline, Nathan Lane ha spiegato il motivo per cui non ha preso parte alla Stagione 3 di Only Murders in the Building.

Il personaggio di Teddy Dimas non comparirà nella nuova stagione di Only Murders in the Building a causa di un conflitto di programmazione. Lane ha rivelato che le riprese della nuova stagione sono entrate in conflitto con la sua partecipazione allo spettacolo teatrale di Broadway Pictures From Home.

Tuttavia, il suo personaggio non sarà fatto fuori dallo show o altro. Se dovesse arrivare un rinnovo per una quarta stagione, la porta rimarrà aperta per il ritorno di Lane. È lecito pensare che lo stesso valga per Amy Ryan, anche lei assente dai nuovi episodi.

Only Murders in the Building 3: primo sguardo a Meryl Streep nel teaser

Al centro della terza stagione di Only Murders in the Building ci sarà l'omicidio dell'attore teatrale interpretato da Paul Rudd, come visto nella scena conclusiva della passata stagione; insieme a Rudd, l'altra new entry di spicco per questa stagione sarà la tre volte Premio Oscar Meryl Streep.

Only Murders in the Building 3 debutterà su Disney+ l'8 agosto prossimo.