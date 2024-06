Only Murders in the Building 4: annunciata la fine delle riprese con un video dal set

Un nuovo video dal set della quarta stagione di Only Murders in the Building conferma la fine delle riprese.

Hulu ha condiviso un video dietro le quinte dal set della quarta stagione di Only Murders in the Building, confermando che la produzione della prossima stagione dell'acclamata murder comedy è finalmente terminata.

L'annuncio arriva in vista della première il prossimo 27 agosto, uscita in linea con le precedenti tre stagioni, disponibili su Disney+. I nuovi episodi verranno distribuiti poi ogni martedì sulla piattaforma.

Cosa aspettarsi da Only Murders in the Building Stagione 4?

Only Murders in the Building è incentrata su tre estranei che condividono l'ossessione per i "true crime" e si ritrovano improvvisamente coinvolti in uno di essi. La quarta stagione porterà l'Oliver di Martin Short, il Charles di Steve Martin e la Mabel di Selena Gomez in una nuova location, quando le indagini li condurranno a Los Angeles. Di seguito potete vedere il video dell'annuncio dal set dello show.

La serie è interpretata anche da Michael Cyril Creighton, Da'Vine Joy Randolph, Jackie Hoffman, James Caverly, Ryan Broussard, Tina Fey e altri ancora. La quarta stagione vedrà anche il ritorno del premio Oscar Meryl Streep nel ruolo di Loretta Durkin. A loro si aggiungeranno i nuovi membri del cast Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Kumail Nanjiani, Desmin Borges, Siena Werber, Lilian Rebelo, Richard Kind, Daphne Rubin-Vega, Catherine Cohen e Jin Ha.

Only Murders in the Building nasce dai co-sceneggiatori e co-creatori Steve Martin e John Hoffman (Grace & Frankie). È prodotta esecutivamente da Martin, Hoffman, Short, Gomez, Jamie Babbitt, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

La serie è sempre stata accolta con favore dalla critica e ha ottenuto numerose nomination e vittorie ai premi, tra cui le nomination agli Emmy della seconda stagione per Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series e molti altri. Tutte e tre le stagioni di Only Murders in the Building sono Certified Fresh su Rotten Tomatoes.