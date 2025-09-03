One True Loves: la trama e il cast del film romantico che debutta stasera in prima visione su Rai 1

Può l'amore avere due volti? È questa la domanda al centro di One True Loves - Amare per due, il film diretto da Andy Fickman che questa sera, mercoledì 3 settembre, approda per la prima volta su Rai 1 alle ore 21.30. Una commedia sentimentale che, più che raccontare un triangolo amoroso, mette in scena il difficile cammino di una donna verso la scoperta di sé.

One True Loves: la trama della commedia romantica in onda su Rai 1

One True Loves

La protagonista di One True Loves è Emma, interpretata da Phillipa Soo, che si trova a ricostruire la propria vita dopo la scomparsa improvvisa del marito Jesse (Luke Bracey), dato per morto in un incidente in elicottero.

Tornata nella città d'origine, Emma ritrova Sam (Simu Liu), vecchio amico capace di riportarle serenità e fiducia. Il loro rapporto cresce fino a trasformarsi in un amore maturo, pronto a sfociare in matrimonio.

Ma il destino ha in serbo un colpo di scena pronto a stravolgere tutto: Jesse ritorna, vivo, e con lui riaffiora un passato che Emma non aveva mai smesso di amare. Da qui nasce il dilemma della protagonista: quale vita scegliere, quella che aveva perso o quella che ha appena costruito?

Dal romanzo al fenomeno culturale

Il film nasce dal libro di Taylor Jenkins Reid, pubblicato nel 2016 e apprezzato per la delicatezza con cui affronta temi profondi come la perdita, la rinascita e il coraggio di ricominciare.

L'autrice, nota anche per il romanzo da cui è stata tratta la miniserie Daisy Jones & The Six, ha conquistato milioni di lettori nel mondo, tanto che la trasposizione cinematografica era attesa come un piccolo evento dai suoi fan.

Il cast

Simu Liu in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

La produzione riunisce attori provenienti da esperienze molto diverse: oltre a Phillipa Soo, celebre per il musical Hamilton, ci sono Simu Liu, volto Marvel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e Luke Bracey, già visto in Point Break.

Completano il cast Michaela Conlin, Michael O'Keefe, Tom Everett Scott, Lauren Tom, Beth Broderick e Gary Hudson. Un insieme di interpreti che danno spessore a una vicenda emotivamente complessa e universale, trattata con una sensibilità che rende il film una piacevole visione.

Tutto il fascino delle rom com: dove vedere One True Loves

Oltre alla trama coinvolgente, One True Loves - Amare per due offre una riflessione su come le esperienze possano cambiare la nostra idea di amore. Non è solo la storia di chi scegliere, ma di chi diventiamo dopo aver affrontato la perdita e la speranza. L'appuntamento è alle 21.30 su Rai 1, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su RaiPlay.