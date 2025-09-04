Ascolti TV 3 settembre 2025: La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi anche in sovrapposizione

La seconda sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha regalato una sorpresa: questa volta è stato il game show di Canale 5 ad aggiudicarsi il primato, superando il diretto concorrente non solo nel dato medio ma anche in sovrapposizione. Un confronto che conferma l'elevata attenzione del pubblico sull'access prime time, ormai divenuto il terreno di scontro più caldo della tv generalista.

Prima serata: il film con Philippa Soo batte la pellicola turca

La prima serata di mercoledì 3 settembre ha visto una programmazione varia, con film, fiction e talk show a contendersi il pubblico. Rai 1 ha prevalso con il film sentimentale One True Loves ma le altre reti hanno retto bene la sfida. Ecco i dati di ascolto:

Rai 1 : One True Loves - 1.918.000 spettatori (13.4%)

: One True Loves - 1.918.000 spettatori (13.4%) Canale 5 : Una seconda occasione - 1.462.000 spettatori (10.8%)

: Una seconda occasione - 1.462.000 spettatori (10.8%) Rai 2 : Rocco Schiavone 5 (replica) - 875.000 spettatori (6%)

: Rocco Schiavone 5 (replica) - 875.000 spettatori (6%) Italia 1 : Chicago Med - 1.061.000 spettatori (7.4%)

: Chicago Med - 1.061.000 spettatori (7.4%) Rai 3 : Ricomincio da tre - 837.000 spettatori (5.5%)

: Ricomincio da tre - 837.000 spettatori (5.5%) Rete 4 : Zona Bianca - 703.000 spettatori (6.2%)

: Zona Bianca - 703.000 spettatori (6.2%) La7 : In Viaggio con Barbero - 595.000 spettatori (3.8%)

: In Viaggio con Barbero - 595.000 spettatori (3.8%) Tv8 : Jumanji - 422.000 spettatori (2.9%)

: Jumanji - 422.000 spettatori (2.9%) Nove : Hunter Killer - Caccia negli abissi - 365.000 spettatori (2.7%)

: Hunter Killer - Caccia negli abissi - 365.000 spettatori (2.7%) 20 : V per vendetta - 278.000 spettatori (1.8%)

: V per vendetta - 278.000 spettatori (1.8%) Rai 4 : The Reef - Intrappolate - 324.000 spettatori (2.1%)

: The Reef - Intrappolate - 324.000 spettatori (2.1%) Iris : Don't Worry Darling - 284.000 spettatori (1.9%)

: Don't Worry Darling - 284.000 spettatori (1.9%) RaiMovie : Sommersby - 230.000 spettatori (1.5%)

: Sommersby - 230.000 spettatori (1.5%) RaiPremium: Mina Settembre 2 - 229.000 spettatori (1.5%)

One True Loves: Phillipa Soo e Luke Bracey

Access Prime Time: Mediaset supera la Rai

La sfida più seguita si è consumata nell'access prime time, dove la novità di Canale 5 ha superato il consolidato game di Rai 1, riportando Mediaset in testa nella fascia strategica della tv italiana. Ecco nel dettaglio i dati: