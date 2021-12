One second, clip esclusiva del film di Zhang Yimou

Ecco in esclusiva una clip di One second, il film di Zhang Yimou che arriverà nelle sale il prossimo 16 dicembre.

One second, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il film diretto da Zhang Yimou presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola sarà distribuita nelle sale italiane a partire dal prossimo 16 dicembre grazie a Fenix Entertainment e Europictures.

Nella clip che potete vedere sopra un gruppo di persone sta portando verso un palco una pellicola completamente sbobinata e ingarbugliata che ora deve essere messa a posto, impresa non facile, viste le condizioni in cui si trova. Quando l'opera di "recupero" inizia, il pubblico nel teatro applaude ma il proiezionista urla "cosa applaudite, dobbiamo ancora trovare l'inizio del rullo".

In Cina, durante la Rivoluzione Culturale, il detenuto Zhang Jiusheng è fuggito da un campo di lavoro forzato, rischiando di subire una condanna ancora più pesante, e intraprende un lungo ed estenuante viaggio per recarsi in un villaggio e assistere alla proiezione di un cinegiornale di propaganda governativa. In questo filmato, per un solo secondo, Zhang può vedere la sua amata figlia da tempo perduta, immortalata come studentessa e lavoratrice modello. Prima della proiezione, che dovrà essere effettuata da Fan, noto come il miglior proiezionista in circolazione, la pellicola del cinegiornale viene rubata.

One Second, diretto da Zhang Yimou vede nel cast Fan Wei, Xiaochuan Li, Haocun Liu, Yunlong Liu, Ziyue Tang, Yu Ailei, Shaobo Zhang e Zhang Yi. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista e da Zou Jingzhi. Zhao Xiaoding è il direttore della fotografia. Le musiche sono di Lao Zai e il montaggio è di Du Yuan.

Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ha chiuso il Toronto International Film Festival 2021. One second arriverà nelle sale il 16 dicembre, Fenix Entertainment e Europictures si occuperanno della distribuzione italiana della pellicola.