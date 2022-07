ONE PIECE incontra Cobra Kai: Jacob Bertrand fa visita al set del live-action targato Netflix (FOTO e VIDEO`

Quando il cast di ONE PIECE e Falco di Cobra Kai s'incontrano sul set (e fuori), cosa potrà mai uscirci? Scopritelo in queste foto e video condivise dalle star Netflix.

Sapete chi è un grande fan di ONE PIECE? La star di Cobra Kai Jacob Bertrand, che ha recentemente fatto visita al set del live-action Netflix, dove si è divertito a combinarne di ogni con il cast dello show.

Sembra proprio che Netflix sia davvero una grande famiglia, specialmente quando gli attori di uno show "invadono" il set di un altro, come potete vedere anche nelle immagini e nei video sottostanti, molti dei quali condivisi dagli attori stessi.

"Che settimana ragazzi! Ho avuto l'opportunità di visitare il set di @onepiecenetflix in Sudafrica! Mi sono divertito tantissimo a nerdeggiare con il cast e tutti gli altri! E mettete mi piace se volete che Iñaki (Luffy) diventi il terzo binary bro" ha scritto Bertrand in un post.

"Oh e @mackenyu.1116, ancora non capisco come tu faccia a parlare con la spada in bocca. Un talento straordinario. #TeamJacob" aggiunge poi, facendo riferimento rispettivamente all'interprete di Zoro (Mackenyu) e a quello di Usopp (Jacob Romero Gibson) nella serie, che si chiama proprio come lui.

Le riprese del live-action di ONE PIECE sembrano procedere a gonfie vele, e anzi c'è il sospetto anche che non manchi molto per concludere i lavori per la prima stagione, dato che diversi attori, da Peter Gadiot (Shanks) a Craig Fairbrass (Zef) a McKinley Belcher III (Arlong) hanno già salutato il set.

Per ora, tuttavia, non sappiamo ancora quando la serie arriverà su Netflix, ma vi terremo aggiornati.