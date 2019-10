One Piece: Stampede, nel nuovo spot Eiichiro Oda fa una promessa ai fan

Il nuovo spot di One Piece: Stampede dura appena 30 secondi ma contiene un messaggio che Eiichiro Oda, il creatore del manga e dell'intero franchise, riteneva di fondamentale importanza recapitare ai milioni di fan in giro per il mondo.

È un invito al cinema che ha il sapore di una promessa: "Non avrei mai permesso di fare un film come questo se non per celebrare il 20° anniversario. Fidatevi, sarà davvero pazzesco!". I fan sono avvisati, dunque, One Piece: Stampede potrebbe davvero essere un concentrato di tutto quanto hanno sempre sognato.

La stessa presenza di Oda come supervisore artistico, d'altronde, dovrebbe esserne la garanzia.

A testimonianza delle sue parole ci sono non solo le recensioni entusiaste arrivate dal Giappone, dove Stampede è stato distribuito ad agosto, ma anche l'incasso nipponico, oltre 5 miliardi di yen, a cui si sommeranno anche i guadagni italiani a partire dal prossimo 24 ottobre, quando la nuova avventura dei Cappello di Paglia sarà distribuita nelle nostre sale da Anime Factory.

La prossima sarà una settimana importante per il quattordicesimo film di One Piece nel nostro Paese: non solo l'approdo ufficiale al cinema del 24 ottobre, lunedì 21 sono previste anteprima di Stampede in tutta Italia nelle sale The Space Cinema, alcune alla presenza dei doppiatori, il 23 ottobre alle 20.00 ci saranno proiezioni in lingua originale con sottotitoli in alcuni cinema selezionati dello stesso circuito.

One Piece: Stampede condurrà molte delle ciurme pirata fin qui incontrate nel manga e nella serie anime alla Fiera Mondiale della pirateria. Naturalmente anche Luffy e gli altri Mugiwara ricevono l'invito di Buena Festa, l'Organizzatore. Padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo: l'atmosfera è a dir poco elettrica perchè sono tutti accorsi con l'unico obiettivo di conquistare il leggendario tesoro di Gol D. Roger. Nessuno di loro però sembra essere a conoscenza del piano segreto e malvagio che Festa e il villain più terribile di tutti, Douglas Bullet, hanno architettato per liberarsi una volta per tutte di Cappello di Paglia e dei pirati della generazione peggiore.