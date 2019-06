One Piece: Stampede, il nuovo trailer mostra tutta la potenza del nuovo villain

Esultino i fan di One Piece, c'è il nuovo trailer di One Piece: Stampede, il 14° film ispirato al manga dei record creato da Eiichiro Oda. La sua data di debutto in Italia non è ancora stata fissata ma non dovrebbe tardare molto rispetto a quel 9 agosto, giorno in cui il film sarà distribuito in Giappone.

Come sappiamo già fin dal suo annuncio, One Piece: Stampede vedrà One Piece: Stampede Nella clip l'annunciatore parla del celebre tesoro di Gol D. Roger ma potrebbe essere solo una trappola per attirare tutti i pirati sparsi per la Grand Line, compresi quelli conosciuti come la Generazione Peggiore. Vediamo infatti come, in una stanza segreta, ci sia una parete tappezzata con i manifesti delle taglie, e non solo dei 9 pirati protagonisti.

Il grande festival della pirateria sarà tutta una trappola? Con ogni probabilità, e come ci informa anche la battuta di Trafalgar Law: "Questa storia non finirà bene". La situazione si complica con la comparsa del nuovo villain, Douglas, che è stato disegnato dallo stesso Oda. Descritto come l'avversario più forte che la ciurma di Cappello di Paglia si sia mai trovata ad affrontare, Douglas scatena le ire di Luffy quando mette a tappeto Usopp. Il guanto di sfida è ormai lanciato e, per uscire vivi da questa avventura, i nostri pirati avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile.

One Piece, dunque, si appresta a vivere la sua grande estate: non solo arriverà al cinema One Piece: Stampede, ma la serie anime entrerà, a partire dal 7 luglio, finalmente nell'arco di Wano, dove attualmente si trova anche il manga, e che i fan aspettavano da diversi anni.