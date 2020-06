One Piece: la serie anime tornerà entro il mese di giugno

La serie anime di One Piece si prepara a tornare dopo la pausa forzata e lo farà nel corrente mese di giugno, secondo un rumor non confermato però dalla Toei Animation.

La serie anime di One Piece si prepara al ritorno in TV entro giugno, stando a un rumor riportato da alcuni insider, basato su informazioni deducibili dall'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, il giorno deputato sarebbe domenica 28 giugno, ma al momento né Toei Animation, né Shueisha hanno confermato quanto apparso in rete.

La difficile situazione sanitaria mondiale, che non ha risparmiato il Giappone, ha costretto, negli ultimi mesi, non soltanto la casa editrice di Weekly Shonen Jump a fare numerose pause nella pubblicazione del mandga (che tornerà domenica con il capitolo 983). La Toei Animation ha dovuto sospendere il doppiaggio e la produzione degli episodi della serie anime per garantire la sicurezza dei dipendenti. L'ultima puntata di One Piece andata in onda, la 929, risale allo scorso 19 aprile, tuttavia, come annunciato da alcuni dei doppiatori, i lavori sono finalmente ripresi e questo ha portato a formulare una data per il ritorno della serie che va in onda settimanalmente, domenica 28 giugno, come si diceva.

Sempre in attesa che arrivi la conferma da una fonte ufficiiale.